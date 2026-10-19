Deutsche Bergsteigerin stürzt in Italien zu Tode

Triest (dpa) - Beim Klettern in den italienischen Alpen ist eine 32 Jahre alte deutsche Bergsteigerin ums Leben gekommen. Die Frau stürzte in der Nordwand des 2.323 Meter hohen Großen Nabois nahe der Grenze zu Slowenien mehr als 50 Meter in die Tiefe, wie die Bergwacht mitteilte.

Das Unglück ereignete sich auf einem Rundweg, dem Cengia dei Camosci, der auch bei erfahrenen Alpinisten als schwierig gilt. Vermutet wird, dass ein Klettergriff aus bislang noch ungeklärter Ursache plötzlich nachgab und die Bergsteigerin so den Halt verlor.

Die Frau war nach diesen Angaben mit einem gleichaltrigen Kletterer aus Österreich unterwegs. Sie sei eine erfahrene Bergsteigerin gewesen, hieß es. Zu ihrer Herkunft machten die Behörden keine näheren Angaben.

Das Unglück geschah am Sonntag gegen 14.30 Uhr. Ein Hubschrauber flog die Leiche ins Tal. Die Behörden leiteten - wie üblich in solchen Fällen - Ermittlungen ein.

Der Grande Nabois gehört zu den Julischen Alpen in der italienischen Region Friaul-Julisch Venetien. Von dort sind es zehn Kilometer Luftlinie bis ins Nachbarland Slowenien.