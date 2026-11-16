Drei Kinder getötet - Mutter erneut vor Gericht erwartet

New York (dpa) - Der Fall einer US-Mutter, die ihre drei Kinder mit Fitnessbändern erdrosselt hat, sorgte weit über die USA hinaus für Aufsehen. Nun soll Lindsay C. erneut vor Gericht, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten. Ein Richter ordnete den Beginn eines zweiten Prozesses demnach vorläufig für den 29. März an. Das vorangegangene Verfahren war ohne ein Urteil geendet, weil sich die Geschworenen nicht hatten einigen können.

Lindsay C. hat im Januar 2023 ihre drei Kinder im Alter von 5 Jahren, 3 Jahren und 8 Monaten im Keller ihres Hauses erdrosselt. Den Vater der Kinder hatte sie vorher gebeten, Abendessen und Medizin zu besorgen. Sie selbst fügte sich laut Aussagen bei Gericht Schnittwunden zu und stürzte sich aus dem Fenster ihres Einfamilienhauses, überlebte, und sitzt seither im Rollstuhl.

Während die Staatsanwaltschaft Verurteilung wegen Mordes forderte, hatte die Verteidigung auf Schuldunfähigkeit plädiert, weil sie übermedikamentiert gewesen sei und an einer schweren Wochenbettpsychose gelitten habe. Die zwölf Geschworenen konnten sich auch nach sieben Beratungstagen nicht auf das nötige einstimmige Urteil einigen.

Schuldfähig oder nicht?

Der Prozess hatte über Wochen große Aufmerksamkeit auf sich gezogen und eine teils erbitterte öffentliche Debatte ausgelöst. Die 36-Jährige bestreitet nicht, ihre Kinder getötet zu haben. Im Zentrum des Prozesses stand die Frage, ob sie dafür strafrechtlich verantwortlich war. Dabei rückte auch die psychische Gesundheit von Müttern nach einer Geburt in den Fokus.

Die Verteidigung argumentierte, sie habe unter einer schweren postpartalen Psychose gelitten, einer seltenen Erkrankung, die nach einer Geburt auftreten und mit Wahnvorstellungen oder einem Verlust des Realitätsbezugs einhergehen kann. Nach der Tötung ihrer Kinder hatte die Angeklagte versucht, sich das Leben zu nehmen.

Einzelner Geschworener wohl gegen Freispruch

Der formellen Entscheidung war ein ungewöhnlicher Streit um einen einzelnen Geschworenen vorausgegangen. Nach Angaben mehrerer Geschworener hatten elf der zwölf Jurymitglieder für einen Freispruch wegen Schuldunfähigkeit gestimmt. Ein einzelner Geschworener widersetzte sich dem demnach.