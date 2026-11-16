Drei Tote und «Trümmerfeld» bei Unfall in Baden-Württemberg

Erbach (dpa) - Die Straße ein Trümmerfeld, Krankenwagen im Dauereinsatz: Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 311 südwestlich von Ulm in Baden-Württemberg sind drei Menschen ihren Verletzungen erlegen. Drei weitere Menschen wurden verletzt. Nach Angaben der Polizei waren neun Fahrzeuge an dem Crash nahe Erbach beteiligt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 18 Jahre alter Autofahrer am Sonntagnachmittag versucht, mit seinem Wagen sehr schnell zum Überholen anzusetzen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto, schleuderte gegen andere Fahrzeuge und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Wagen eines 19-Jährigen. Beide Fahrer kamen ums Leben, am Sonntagabend starb auch der 26 Jahre alte Beifahrer des zweiten Wagens.

Gutachter soll Fragen beantworten

Die Polizei sprach nach dem Unfall von einem «riesigen Trümmerfeld». Die Strecke wurde für mehr als 24 Stunden komplett gesperrt. Nach Angaben der Beamten war ein Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter Rettungskräfte, Feuerwehr, Straßenmeisterei und auch Seelsorger, im Einsatz. Ein Gutachter sollte am Tag nach der Karambolage die Unfallstelle untersuchen.