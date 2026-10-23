Ermittler decken Betrug mit Sprachzertifikaten auf

Aschaffenburg (dpa) - Sie sollen im großen Stil illegale Sprachzertifikate organisiert haben - und zwar in ganz Deutschland und in Österreich: Nach einer Durchsuchungsaktion in Nordrhein-Westfalen und in München haben die zuständigen Aschaffenburger Ermittlungsbehörden mehrere Tatverdächtige gefasst. Sprachzertifikate müssen bei den Behörden vorgelegt werden, wenn sich jemand in Deutschland einbürgern lassen möchte.

Bei den Durchsuchungen am Mittwoch entdeckten die Ermittler nach eigenen Angaben auch eine professionelle «Fälscherwerkstatt» mit hochwertigen Druckern, um falsche Dokumente und Ausweise herstellen zu können. Bei einem Tatverdächtigen fanden sie eine Schusswaffe.

Seit 2025 ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei in Aschaffenburg gegen mehrere Verdächtige, denen die banden- und gewerbsmäßigen Einschleusung von Ausländern, banden- und gewerbsmäßige Urkundenfälschung sowie weitere Delikte vorgeworfen werden. Die Verdächtigen sollen Hunderte illegaler Sprachzertifikate erstellt und verkauft haben.

Behörden schauten genauer hin

Zunächst sollen sie die Sprachzertifikate gefälscht haben. Da die Behörden jedoch zunehmend genauer hingesehen hätten, seien die Verdächtigen dazu übergegangen, bei den Sprachprüfungen eine andere Person mit gefälschtem Ausweis zu schicken.

Bereits im Juli gab es demnach erste Durchsuchungen und vorläufige Festnahmen, nun folgte eine große Aktion mit Durchsuchungen in mehr als 30 Objekten. Auch mit an Bord waren Kräfte aus Österreich, Unterstützung gab es den Angaben nach auch von Europol. Sieben Tatverdächtige im Alter zwischen 26 und 46 Jahren seien festgenommen worden, gegen sie lagen Haftbefehle vor.

Die Polizei Münster informierte darüber, dass sie darüber hinaus gemeinsam mit der Polizei Warendorf ein eigenständiges Ermittlungsverfahren führt, fünf Verdächtige wurden dabei festgenommen und sitzen nun in U-Haft. Bis zu einer möglichen rechtmäßigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.