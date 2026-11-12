Großrazzia bei Rockerclub in Baden-Württemberg

Stuttgart (dpa) - Wegen des Verdachts krimineller Aktivitäten durchsuchen mehrere Hundert Polizisten in Baden-Württemberg derzeit Wohnungen und Treffpunkte der Rockergruppe «Gremium MC». Dem Vernehmen nach geht es um ein Vereinsverbot, wie Sicherheitskreise der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. Zunächst hatten «Schwäbische Zeitung» und «Bild» berichtet.

Der Gremium Motorcycle Club (Gremium MC) wurde 1972 in Mannheim gegründet. Im Jahr 2021 war bereits die Ortsgruppe «Gremium MC Southgate» aus dem Raum Heidelberg wegen des Verdachts der organisierten Kriminalität verboten worden. Das Innenministerium beschrieb den «Gremium MC Germany» damals als die größte nationale «Outlaw Motorcycle Gang». Der Club strebe «territorialen und finanziellen Machtzuwachs» innerhalb der Rockerszene an und versuche regelmäßig, entsprechende Ansprüche mit Gewalt durchzusetzen.

Mehr als 2.000 Mitglieder im Südwesten

Die Bezeichnung «Outlaw Motorcycle Gang» wird laut dem aktuellen Sicherheitsbericht Baden-Württembergs für Rockergruppierungen verwendet, die das Gewaltmonopol des Staates ablehnen und häufig der Organisierten Kriminalität zuzurechnen sind. «Zu ihren Betätigungen gehören insbesondere Schutzgelderpressung, Drogenhandel und Zuhälterei.» Die größten und bekanntesten Rockergruppierungen im Land sind demnach die Bandidos, die Hells Angels, die Outlaws und der Gremium MC.

In Baden-Württemberg gibt es laut aktuellem Sicherheitsbericht 154 Ortsgruppen von Rockergruppierungen. Die Ortsgruppen - auch als Chapter oder Charter bezeichnet - zählen demnach mehr als 2.000 Mitglieder.