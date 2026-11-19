Port-au-Prince (dpa) - Bei einem großen Polizeieinsatz im karibischen Krisenstaat Haiti sind nach offiziellen Angaben 34 mutmaßliche Bandenmitglieder getötet worden. Der Einsatz fand nach Angaben der Nationalpolizei im strategisch wichtigen Viertel Martissant im Südwesten von Port-au-Prince statt.

Martissant dient nach Polizeiangaben einem mächtigen Bandenführer als Unterschlupf. Der Stadtteil liegt an einer Fernstraße, die die Hauptstadt mit dem Süden des Landes verbindet. Die Sicherheitskräfte setzten Kamikaze-Drohnen ein, wie Radio Télé Métronome berichtete. Ein von der Polizei veröffentlichtes Video zeigt gepanzerte Fahrzeuge, die durch eine Straße fahren. Darin ist auch die Explosion eines Hauses zu sehen, das in einer Staubwolke einstürzt.

Verstärkte Einsätze gegen die Banden

In den vergangenen Wochen haben die Einsätze gegen die Banden in Haiti zugenommen. Nach der Entführung von vier salvadorianischen Beamten schickte der Präsident von El Salvador, Nayib Bukele, mindestens 2.000 Soldaten ins Land. Menschenrechtsorganisationen warnten vor einer Eskalation der Gewalt.

Haiti ist seit Jahren im Griff krimineller Banden. Präsident Jovenel Moïse wurde 2021 in seiner Residenz ermordet. Seit zehn Jahren haben in dem Karibikstaat keine Wahlen mehr stattgefunden. Im Juli 2027 soll es nun wieder Wahlen geben. Nach Angaben der Vereinten Nationen haben bewaffnete Banden allein in den ersten fünf Monaten dieses Jahres rund 2.300 Menschen in Haiti getötet.