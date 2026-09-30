Historische Hinrichtung in Tennessee steht kurz bevor

Washington (dpa) - Heute Vormittag (Ortszeit) soll die in den USA zum Tode verurteilte Christa Pike (50) in Nashville, Tennessee, hingerichtet werden. Die 50-Jährige wurde 1996 für den Mord an einer damals 19-jährigen Bekannten zum Tode verurteilt. Sie war zum Tatzeitpunkt 18 Jahre alt. Es wäre die erste Hinrichtung einer Frau in dem US-Bundesstaat seit mehr als 200 Jahren.

Mehrere Kampagnen hatten bis zum Schluss versucht, den geplanten Vollzug aufzuhalten. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International betonte, dass die Verurteilte in ihrer Kindheit Vergewaltigung, sexuelle und körperliche Gewalt, Misshandlung und Vernachlässigung erlitten habe. Auch UN-Experten fordern einen Stopp der Hinrichtung.

Gnadengesuch abgelehnt

Pikes Anwälte reichten Anfang September ein 226-seitiges Gnadengesuch an die Regierung des Bundesstaates ein. Der republikanische Gouverneur Bill Lee lehnte dieses am Montag jedoch ab. Nach sorgfältiger Prüfung bestätige er das Urteil des Staates Tennessee und habe nicht vor einzugreifen, zitierten Medien Lee.

In seltenen Fällen kann der Supreme Court geplante Hinrichtungen auch kurz vor Vollzug stoppen. 2014 etwa hatte das oberste US-Gericht die Exekution von Russell Bucklew nur eine Stunde vor dem Vollzug aufgehalten. Damals rührten die Bedenken des Gerichts allerdings von der Hinrichtungsmethode. Bucklew wurde 2019 hingerichtet.

Mutter des Opfers empört

Die Mutter der damals ermordeten 19-Jährigen sagte der «New York Times», sie sei empört über die Aufmerksamkeit, die Pike nun vor der Hinrichtung erhalte. «Niemand könnte mich jemals, jemals davon überzeugen, dass sie sich geändert hat», zitierte die Zeitung die Frau. Selbst in Isolationshaft habe Pike Zugang zu Trost und Unterstützung gehabt, die ihrer Tochter verwehrt geblieben sei.

«Ich finde nicht, dass jemand mich töten sollte, um mir beizubringen, dass es falsch ist, jemanden zu töten», zitierte die «New York Times» die verurteilte Pike. «Ich gehe diese Hinrichtung jeden Tag in meinem Herzen durch», sagte sie in einer Audioaufnahme, die ihre Anwälte der Zeitung zur Verfügung stellten.

Opfer gefoltert und getötet

1995 hatten drei Teenager das Opfer in einem abgelegenen Gebiet nahe der University of Tennessee in Knoxville gefoltert und getötet. Nach Angaben der gemeinnützigen Organisation Death Penalty Information Center ist Pike die Einzige der drei, die zum Tode verurteilt wurde. Ihr damaliger Freund war zum Zeitpunkt der Tat 17 Jahre alt, er erhielt eine lebenslange Haftstrafe. Eine weitere 18-Jährige wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.