Israel: Ranghöchster Hamas-Führer in Gaza überlebt Angriff

Tel Aviv/Gaza (dpa) - Der nach israelischen Angaben ranghöchste Hamas-Führer im Gazastreifen hat einen Luftangriff der Streitkräfte am Samstag überlebt. Das Militär bestätigte entsprechende Medienberichte auf Nachfrage. Bei Ali al-Omari soll es sich laut dem israelischen Sender Kan um einen führenden Kandidaten für die geplante geheime Wahl eines Hamas-Führers im Gazastreifen handeln. Laut der Armee ist er der stellvertretende Vorsitzende des Politbüros der Hamas in Gaza.

Bei dem Angriff sind nach Angaben palästinensischer Rettungskräfte mindestens fünf Menschen getötet worden. Laut medizinischen Quellen im Schifa-Krankenhaus wurden bei dem Angriff auf eine Wohnung in einem Haus im Westen der Stadt Gaza zudem mindestens fünf weitere Menschen teils schwer verletzt.

Al-Omari war laut Militär als rechte Hand des in der Zwischenzeit getöteten Hamas-Chefs Jihia al-Sinwar tätig. Dabei sei er auch in die Entscheidungen bezüglich des Massakers am 7. Oktober 2023 in Israel involviert gewesen, hieß es weiter. Israel habe angegriffen, während al-Omari in einer Wohnung gewesen sei, die von der Hamas für Terroraktivitäten benutzt worden sei. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.