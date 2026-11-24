Berlin (dpa) - Die schwarz-rote Koalition kalkuliert mit Kosten von 4,98 Milliarden Euro für die geplante Senkung der Stromsteuer im kommenden Jahr. Das geht aus Dokumenten des Haushaltsausschusses hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Entsprechend weniger Steuereinnahmen kann die Regierung in ihrem Etat verplanen.

Der Ausschuss soll am Mittwoch noch vor der großen Generaldebatte im Bundestag tagen. Auch Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Kanzleramtsministerin Nina Warken (CDU) sind geladen. Damit wird die nachträglich gefundene Einigung zwischen Union und SPD auf die Steuersenkung kurz vor der Abstimmung am Freitag noch in den Haushalt aufgenommen. Bisher war immer von Kosten von 5,4 Milliarden die Rede gewesen.

Grüne kritisieren Finanzierung

Die Stromsteuer soll zum 1. Januar zunächst für ein Jahr auf das europäische Mindestmaß gesenkt werden. Union und SPD wollen Strom so billiger machen und Bürger wie Unternehmen entlasten. Während es bei Familien nur um einige Euro im Monat geht, dürften vor allem kleine, energieintensive Betriebe die Änderung spüren.

Finanzieren will die Koalition das durch Gelder, die bei der Förderung der erneuerbaren Energien voraussichtlich nicht abgerufen werden. Denn je höher der Strompreis, desto weniger muss der Staat für all diejenigen zuschießen, die Strom aus Solar- und Windenergie erzeugen. «Die Bundesregierung spekuliert auf hohe Börsenstrompreise, um mit Einsparungen bei der EEG-Finanzierung die Stromsteuersenkung zu bezahlen», sagte die Grünen-Haushaltspolitikerin Katrin Uhlig. «Damit macht sie das Problem zur Voraussetzung für seine Lösung.» Die Steuersenkung müsse dauerhaft und verlässlich finanziert werden.