Berlin (dpa) - Nach einem Feuer in einem Krankenhaus in Berlin-Lichtenberg geht die Polizei von einem besonders schweren Fall von Brandstiftung aus. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass ein Patient sein Bett in seinem Zimmer im ersten Obergeschoss eines Gebäudeteils in Brand gesetzt hat. Bei dem Feuer am Sonntagabend wurden 15 Menschen verletzt.

Die Feuerwehr löschte die Flammen, doch der Rauch breitete sich in weitere Bereiche des Hauses aus. Ein Teil des Gebäudes wurde geräumt. 13 weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen.

Auch ein Pfleger und der mutmaßliche Täter erlitten eine Rauchvergiftung und wurden im Krankenhaus behandelt. Der Pfleger konnte nach einer ambulanten Behandlung wieder gehen. Der Patient befindet sich in stationärer Behandlung. Das Brandkommissariat der Polizei ermittelt.