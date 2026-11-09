Kreise: SPD-Spitze unterstützt Kandidatur von Aigner

Berlin (dpa) - Die SPD-Spitze unterstützt die von der Union vorgesehene Kandidatur der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) für das Amt der Bundespräsidentin. «Das SPD-Präsidium stellt sich hinter die Nominierung von Ilse Aigner», hieß es aus Parteikreisen aus einer Sitzung des Spitzengremiums in Berlin. Sie sei eine erfahrene, bodenständige Politikerin und bringe die wichtige Fähigkeit mit, Menschen über parteiliche und gesellschaftliche Grenzen hinweg zusammenzuführen.

Es sei gut, dass es bei der Nominierung nun Klarheit gebe, hieß es aus den SPD-Kreisen. Der CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler Friedrich Merz hatte nach wochenlangen Spekulationen am Sonntagabend bei einem Essen des CDU-Präsidiums angekündigt, Aigner vorzuschlagen. Nachdem die CSU sich bereits für sie starkmacht, ist Unterstützung aller Koalitionsparteien in Sicht.

SPD-Politiker schon für Aigner

Führende SPD-Politiker hatten bereits seit längerem ihre Sympathie für eine Kandidatur Aigners erkennen lassen. Parteichef Lars Klingbeil sagte am Freitag, wenn sich die Unionsspitze auch offiziell für Aigner durchringe, würde man das begrüßen und unterstützen. Aigner habe «eine wahnsinnig integrative Kraft», die Deutschland gerade in diesen Zeiten brauche. «Die ist eine sehr volksnahe Politikerin, die redet mit den Menschen auf Augenhöhe, das ist total wichtig.»

Damit gilt als sehr wahrscheinlich, dass die 61-Jährige an die Staatsspitze gewählt wird. Aigner wäre nicht nur die erste Frau, sondern auch die erste CSU-Politikerin, die das höchste Staatsamt übernimmt.