Linienbus brennt - Schüler retten sich vor den Flammen

Hirschaid (dpa) - Ein mit Schülern besetzter Linienbus ist im oberfränkischen Hirschaid bei Bamberg in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich um einen «Vollbrand». Auf Fotos ist ein völlig ausgebrannter Bus zu sehen.

35 Schüler verließen den Bus laut Feuerwehr, nachdem im hinteren Bereich Brandgeruch festgestellt worden war. Weder die Schüler noch der Busfahrer wurden verletzt, die Brandursache war zunächst unklar.

Die Rettungskräfte seien um kurz nach 7.30 Uhr zu dem Brand gerufen worden, sagte Kreisbrandmeister Tobias Dütsch. Der Busfahrer habe die Kinder aber aus dem Fahrzeug gebracht, bevor die Feuerwehr mit dem Löschen beginnen konnte.

Die Schüler seien an einer Sammelstelle vom Rettungsdienst untersucht worden und schließlich in einem Ersatzbus weitergefahren. Das Feuer sei nach etwa 45 Minuten gelöscht gewesen, sagte Dütsch.