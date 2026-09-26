Lufthansa-Flug nach Toronto kehrt wegen Geruchs in Kabine um

Frankfurt/Main (dpa) - Ein Lufthansa-Flug von Frankfurt nach Toronto mit 371 Passagieren an Bord ist aus Sicherheitsgründen über Schottland umgekehrt und in Manchester gelandet. Grund war Geruch in der Kabine, wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilte. Um eine priorisierte Landung zu erhalten, sei eine Luftnotlage erklärt worden. Da die Boeing 747-400 wegen des mitgeführten Treibstoffs mit erhöhtem Gewicht gelandet sei, habe die Feuerwehr das Flugzeug vorsorglich überprüft. Anschließend hätten die Passagiere die Maschine normal verlassen können.

Das Flugzeug werde derzeit untersucht. Die Passagiere würden für die Nacht in Hotels untergebracht und sollten ihre Reise am Sonntag mit einem Ersatzflug nach Toronto fortsetzen. «Wir bitten unsere Gäste für die Situation und die Unterbrechung ihrer Reise um Entschuldigung. Die Sicherheit unserer Fluggäste und Crews hat zu jeder Zeit oberste Priorität», sagte ein Unternehmenssprecher.