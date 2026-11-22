Hamburg (dpa) - In Teilen Deutschlands müssen sich Autofahrer am Sonntagvormittag auf glatte Straßen einstellen. Die Polizei im Norden appellierte, entsprechend langsam zu fahren. Vor allem in Schleswig-Holstein gab es in der Nacht zum Sonntag mehrere Glätteunfälle.

In Glückstadt und Pinneberg nördlich von Hamburg kamen nach Polizeiangaben jeweils Autos von der Fahrbahn ab und prallten gegen Leitplanken. Verletzt wurde niemand. Auch auf der A23 gab es einen Unfall.

Die Polizei in Cuxhaven schrieb: «Überall im Cuxland ist es stellenweise sehr glatt. Es ereigneten sich auch an weiteren Stellen schon Unfälle aufgrund der Straßenglätte.» Der Deutsche Wetterdienst teilte am Morgen mit: «Heute früh und kommende Nacht verbreitet Frost, stellenweise Glätte und Nebel.»

Wo es noch zu Unfällen kam

In Mecklenburg-Vorpommern nahe Greifswald rutschte ein Auto in den Straßengraben. Die Fahrerin blieb laut Polizei unverletzt. Bereits am Samstag gab es Unfälle wegen Glätte - zum Beispiel in Bergkamen nahe Hamm in Nordrhein-Westfalen mit drei Verletzten.

Bei anderen Unfällen war am Sonntagvormittag zunächst unklar, ob Glätte eine Rolle gespielt hat. Auf der A3 in Nordrhein-Westfalen nahe Langenfeld nördlich von Leverkusen wurden am Morgen mehrere Menschen verletzt. Laut Polizei stießen zwei Autos zusammen.