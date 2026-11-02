Nach Halloween sorgen gefährliche Metallteile in Süßigkeiten für Aufregung in Bayern und weiteren Teilen Deutschlands. Eltern entdeckten in den gesammelten Naschereien ihrer Kinder Schrauben, Nadeln und andere spitze Gegenstände. Die Polizei ermittelt und gibt wichtige Hinweise für Familien.

Wo wurden die Metallteile gefunden?

Fälle wurden aus mehreren Bundesländern gemeldet, darunter Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Auch in Österreich gab es einen Vorfall. In Bayern waren unter anderem Landshut, Nürnberg, Neuburg und Obernburg am Main betroffen.

Welche Gegenstände wurden entdeckt?

In den Süßigkeiten fanden Eltern und Kinder unter anderem Schrauben, Nadeln, Metallstifte und spitze Fremdkörper. Die Gegenstände waren oft von außen nicht sichtbar und steckten in Schokoriegeln, Kaubonbons, Weingummi und Waffelschnitten.

Gab es Verletzte?

Bislang wurden keine Verletzungen gemeldet. In allen bekannten Fällen bemerkten Eltern oder Kinder die gefährlichen Gegenstände rechtzeitig. Die Polizei warnt jedoch: Beim Verschlucken solcher Metallteile drohen schwere innere Verletzungen.

Wie sollten Eltern jetzt handeln?

Süßigkeiten sorgfältig kontrollieren : Achtet auf Einstichstellen, beschädigte Verpackungen, auffällige Verformungen oder ungewöhnlichen Geruch.

: Achtet auf Einstichstellen, beschädigte Verpackungen, auffällige Verformungen oder ungewöhnlichen Geruch. Verdächtige Funde melden : Süßigkeiten mit Fremdkörpern nicht essen, sondern samt Verpackung der Polizei übergeben.

: Süßigkeiten mit Fremdkörpern nicht essen, sondern samt Verpackung der Polizei übergeben. Kinder sensibilisieren: Sprecht mit euren Kindern über die Gefahr und kontrolliert gemeinsam die gesammelten Süßigkeiten.

Wie ermittelt die Polizei?

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung. Hinweise von Familien sowie Spuren an Süßigkeiten und Verpackungen sind für die Ermittlungen wichtig.

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