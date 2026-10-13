Mindestens vier Todesopfer bei Brand in Irland

Waterford (dpa) - Bei einem Wohnhausbrand im irischen Waterford sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Bei den Todesopfern handelt es sich um einen Mann, eine Frau und zwei Kinder, wie ein Polizeisprecher laut der Nachrichtenagentur PA sagte. Zwei weitere Kinder werden demnach mit lebensbedrohlichen Verletzungen im Krankenhaus behandelt.

Regierungschef Micheál Martin bezeichnete die Situation in der südirischen Gemeinde als «zutiefst beunruhigend». Er dankte den Ersthelfern vor Ort. Dem Sender RTÉ zufolge waren am Morgen etliche Einsatzfahrzeuge vor dem Doppelhaus zu sehen. Eine Leiche wurde demnach abtransportiert. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Viertels stünden unter Schock, schrieb der Sender auf seiner Internetseite.