Nachrichtensprecher in Uganda zum König von Tooro gekrönt

Kampala (dpa) - Den meisten Menschen in Uganda war Edward Rukidi Nyabongo bisher als Nachrichtensprecher bekannt. Nun ist er zum König von Tooro gekrönt worden. Damit tritt er die Nachfolge des verstorbenen Königs Oyo Nyimba Kabamba Iguru an, der Ende August in den USA im Alter von nur 34 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben war. Zur Krönung war auch der ugandische Präsident Yoweri Museveni gekommen.

Tooro ist eines der insgesamt fünf kulturellen Königreiche in dem ostafrikanischen Land. Die Könige spielen keine politische Rolle, sind aber wichtig für Kultur und Tradition in ihren Königreichen.

Nach dem Tod von König Oyo hatte es heftigen Streit innerhalb des königlichen Clans um die Nachfolge gegeben. Vertreter des Babiito-Clans hatten Nyabongo als neuen Monarchen benannt, während die Mutter des toten Königs darauf verwies, dass König Oyo in seinem Testament seinen Sohn als Nachfolger gewünscht habe. Oyo war offiziell nicht verheiratet gewesen. Nach Angaben von Oyos Mutter lebt das Kind in den USA und ist wegen der Thronfolge-Kontroverse nicht mit der Großmutter und den Tanten zur Beerdigung nach Uganda geflogen.