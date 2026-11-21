London (dpa) - «Heilung ist eine Reise»: In einer demnächst erscheinenden Dokumentation gibt die britische Prinzessin Kate (44) intime Einblicke in ihre Erfahrungen mit ihrer Krebsdiagnose. «Krebs verändert einen. Er verändert den Körper. (...) Aber es gibt noch eine viel, viel tiefgreifendere Ebene, auf der eine Krebsdiagnose einen verändert», sagt Kate in einem Trailer zu der Dokumentation «Heal» (übersetzt in etwa: Heilen), die am 29. November bei der BBC erscheinen soll.

Die Frau von Thronfolger Prinz William (44) hatte Anfang 2024 eine Krebsdiagnose erhalten und sich anschließend einer Chemotherapie unterzogen. Inzwischen ist die Behandlung abgeschlossen. Um welche Art von Krebs es sich handelte, ist nicht bekannt. Vor wenigen Tagen unternahm Kate an der Seite von William ihre erste große Fernreise seit der Diagnose und besuchte über mehrere Tage Indien.

Kate: Sollten Herausforderungen nicht alleine bewältigen

In dem Trailer zur Dokumentation ist die Prinzessin zu sehen, wie sie an einer Gipfel-Challenge-Aktion für Krebskranke die drei höchsten Berge Großbritanniens besteigt, um anderen Menschen mit Krebs zu helfen. Die «Three Peaks Challenge» fand bereits im Juni statt.

Dabei wird es auch emotional: Kate zeigt sich sichtlich gerührt, als sie einen Gipfel erklimmt und anschließend ihre Kinder George (13), Charlotte (11) und Louis (8) sowie ihren Ehemann in die Arme schließt. Auch andere von einer Krebserkrankung betroffene Personen kommen in dem Film zu Wort. Der BBC zufolge beleuchtet der Film der Prinzessin «das Leben nach der Diagnose und die vielfältigen Wege, auf denen Menschen angesichts einer schweren Erkrankung Trost, Kraft und Hoffnung finden».

Die Heilung sei eine Reise, sagt die 44-Jährige. Es gehe darum, «wieder an das anzuknüpfen, was man einst kannte, und inmitten der Ungewissheit Hoffnung und Freude zu finden». «Es ist klar, dass wir die Herausforderungen des Lebens nicht alleine bewältigen sollen. Dinge können sich erneuern und wachsen. Oft erkennen wir erst durch den Schmerz, dass dahinter eine größere Schönheit liegt.»

Nur kurz vor seiner Schwiegertochter hatte auch König Charles III. (78) 2024 eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Er konnte Mitte Dezember vergangenen Jahres gute Nachrichten verkünden: Seine Behandlung hat gut angeschlagen und konnte inzwischen reduziert werden.