Regierungschefs Voigt und Rhein warnen vor Steuererhöhungen

Erfurt (dpa) - Die CDU-Ministerpräsidenten von Thüringen und Hessen, Mario Voigt und Boris Rhein, warnen die schwarz-rote Koalition vor zusätzlichen Steuerbelastungen wie der geplanten Zuckersteuer. «Ich halte nichts von Steuererhöhungen in diesen Zeiten», sagte Voigt der «Bild» auf eine Frage nach diesem Vorhaben. Dem «Handelsblatt» sagte er, die zentrale Frage der Menschen laute: Können wir uns das Leben noch leisten. «Deshalb sollte es keine zusätzlichen steuerlichen Belastungen auf Lebensmittel geben.»

«Wer in so einer Zeit die Preise erhöht, wird dafür einen hohen Preis zahlen», sagte Rhein bei RTL und ntv. «Steuererhöhungen für Bürgerinnen und Bürger lehne ich klar ab. Immer mehr Geld vom Bürger führt zu immer weniger Vertrauen in die Politik.»

Der hessische Regierungschef trommelt schon seit Wochen gegen die geplante Zuckersteuer, jüngst hatte er auch die Pläne zur Erhöhung der Tabak-, Schaumwein- und Alkoholsteuern abgelehnt. «Was der Staat an der Zapfsäule zurückgibt, darf er sich nicht an anderer Stelle wiederholen», schrieb er vergangene Woche, nachdem die Koalition sich auf den neuen Tankrabatt verständigt hatte.

Eine höhere Tabak-, Alkohol- und Sektsteuer sowie eine neue Zuckersteuer sollen in den kommenden Jahren mehr Geld in die Kassen bringen. Die Pläne werden auch gesundheitspolitisch begründet.

Keine Zweifel an Merz als Kanzler bis 2029 - «wenn wir Kursänderung hinbekommen»

Voigt dringt nach den jüngsten Wahlniederlagen der CDU generell auf eine Kursänderung in der Bundespolitik. «Wir als Ministerpräsidenten werden klar formulieren, worauf sich die Union im Berliner Regierungshandeln konzentrieren muss», sagte der CDU-Landesparteivorsitzende dem «Handelsblatt». «Wir brauchen einen programmatischen Neuanfang.» Das Konzept werde man dann als Union mit der SPD besprechen.

Auf die Frage, ob die schwarz-rote Koalition im Bund bis 2029 mit Friedrich Merz als Kanzler durchhalte, sagte Voigt: «Wenn wir die Kursänderung hinbekommen, habe ich auch daran keine Zweifel.»

Das CDU-Präsidium kommt am 11. Oktober in Berlin zu einer Klausurtagung zusammen, um über die Folgen der Niederlagenserie bei den drei Landtagswahlen im September zu beraten. Merz ist durch die Wahlen massiv unter Druck geraten, die acht CDU-Ministerpräsidenten der Länder haben ihm aber zunächst Rückendeckung gegeben. Alle Landesregierungschefs nehmen wegen ihres Amtes an den Beratungen des Parteipräsidiums teil.

Voigt sagte der «Bild» mit Blick auf Merz: «Ich glaube, dass der Bundeskanzler und Parteivorsitzende ja selber deutlich gemacht hat, dass es für ihn auch darum gehen muss, Dinge zu verändern, und wir brauchen einen inhaltlich-programmatischen Neuanfang und einen Kurswechsel.» Zugleich betonte er, er finde es immer zu einfach, auf einzelne Personen zu zeigen - es sei wichtig, «dass wir gemeinschaftlich darüber reden, was besser gemacht werden kann».

«Wir haben verstanden, ein Weiter-so wird es nicht geben»

Voigt forderte im «Handelsblatt», nach der Serie von Wahlniederlagen müsse die CDU als Partei der Mitte deutlich machen: «Wir haben verstanden, ein Weiter-so wird es nicht geben.» Um die Voraussetzungen für Wirtschaftswachstum zu schaffen, seien auch Reformen notwendig. «Unsere Politik darf bei den Menschen aber nicht bei jeder Ankündigung das Gefühl auslösen, als stehe der nächste Zahnarztbesuch bevor.»

Er bekräftigte seine Forderung nach dem Erhalt der abschlagsfreien Frührente nach 45 Beitragsjahren. Auch müssten die Energiekosten sinken. Die zentrale Frage der Menschen laute: «Können wir uns das Leben noch leisten?» Das gelte beim Heizen und Tanken, bei Mieten und beim Einkauf.