Reisebus auf A96 umgekippt – zwei Tote und mehrere Verletzte

Buchloe (dpa) - Auf der Autobahn 96 bei Buchloe im Ostallgäu ist ein Reisebus umgekippt. Zwei Menschen seien dabei ums Leben gekommen, mehrere Menschen verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Der tödliche Unfall ereignete sich demnach am frühen Morgen um kurz nach 6.00 Uhr auf der A96 bei Buchloe-Ost.

Weitere Angaben zur Anzahl der Verletzten, zum Grad der Verletzungen und zur Frage, ob es sich bei den Toten um Fahrgäste handelt, konnte der Sprecher zunächst nicht machen. Die schwäbische Stadt Buchloe im Ostallgäu liegt direkt an der Bundesautobahn 96 zwischen München und Memmingen.

Immer wieder schwere Unfälle mit Reisebussen

Unfälle mit Reisebussen sind immer wieder besonders dramatisch: Erst kürzlich starben fünf Menschen bei einem Unfall eines niederländischen Busses in der Schweiz. Drei weitere wurden schwer, sieben mittelschwer und 30 leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Graubünden am 10. September berichtete. Der Bus prallte gegen eine Leitplanke und kam dann rechts von der Straße ab. Er kippte um und blieb auf der Seite liegen. Die Unfallstelle befand sich an der Ausfahrt einer etwa 200 Meter langen Baustelle.

Bei einem Unfall auf der A3 bei Wörth an der Donau (Landkreis Regensburg) wurden am 6. September 30 Menschen verletzt - 15 von ihnen saßen in einem Reisebus, sie erlitten leichte Verletzungen. Ein Wagen war laut Polizeiangaben auf den Reisebus und ein weiteres Fahrzeug in stockendem Verkehr aufgefahren.