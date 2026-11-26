Wien (dpa) - Die ersten größeren Schneefälle dieses Winters haben in den meisten Regionen Österreichs zu vielen Verkehrsunfällen, Staus und Straßensperren geführt. Autofahrer sollten auf nicht notwendige Fahrten verzichten, sagte ein Verkehrsexperte des Autofahrerklubs ÖAMTC der Deutschen Presse-Agentur. Das gelte auch für Deutsche, die nach Österreich wollen, betonte er. «Es sollte keiner unterwegs sein», warnte er.

Besonders betroffen war die Region um Wien, wo die vielbefahrene Autobahn A21 abgeriegelt wurde. Dort waren zuvor mehrere Lastwagen auf der Schneefahrbahn hängengeblieben, wie der Sender ORF meldete. In der Hauptstadt kam ein Linienbus von der winterlichen Fahrbahn ab und landete in einem Straßengraben. Vier Personen seien leicht verletzt worden, hieß es in einem Bericht der Nachrichtenagentur APA.

Wichtige Routen im Westen Österreichs betroffen

Auch im Westen Österreichs wurden zahlreiche Unfälle und Behinderungen gemeldet. Im Bundesland Salzburg war nach Angaben des ÖAMTC die Tauernautobahn A10 zwischenzeitlich gesperrt. In Tirol war etwa die Fernpassstraße - eine wichtige Verbindung nach Deutschland - kurzfristig nicht befahrbar.

Der staatliche Wetterdienst Geosphere Austria ging davon aus, dass die Niederschläge erst in der Nacht auf Freitag nachlassen würden. In Wien galt am Donnerstag die zweithöchste Wetterwarnstufe, in vielen anderen Teilen Österreichs die dritthöchste Stufe.