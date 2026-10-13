Schüler in Albstadt mit Messer verletzt

Albstadt (dpa) - Angriff an einer Schule auf der Schwäbischen Alb: Ein Jugendlicher soll in Albstadt (Zollernalbkreis) einen Schüler mit einem Messer verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Teenager, ein ehemaliger Schüler, zunächst einer Lehrerin einen Schlag versetzt. Beim Verlassen des Gebäudes soll er dann einen anderen Schüler mit einem Messer leicht verletzt haben.

Der Verdächtige sei von einem Lehrer widerstandslos in ein Klassenzimmer geführt und bis zum Eintreffen der Polizei dort festgehalten worden. Der mutmaßliche Täter wurde dann von den Beamten festgenommen.

Über das Alter der beiden Verletzten und des Verdächtigen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Sie wurde nach eigenen Angaben kurz vor 7.30 Uhr über den Vorfall in der Schule in Albstadt-Ebingen (Zollernalbkreis) informiert. Zunächst hatte der «Schwarzwälder Bote» berichtet.