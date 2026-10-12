Schüsse in Bielefeld – drei Menschen verletzt

Bielefeld (dpa) - Bei einem mit Waffen ausgetragenen Streit zwischen zwei Gruppen sind am Sonntagabend in Bielefeld drei Männer verletzt worden. Zwei 24-Jährige erlitten Schuss-, ein 22-Jähriger eine Stichverletzung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Die Verletzten kamen in Krankenhäuser, Lebensgefahr bestehe nicht. Wieso die beiden Gruppen aneinandergerieten, war zunächst unklar. Eine Mordkommission ermittelt.

Der Alarm wurde laut Polizei um 18.45 Uhr ausgelöst. Die Beamten fanden die Verletzten auf dem Parkplatz eines Supermarktes und in zwei weiteren Straßen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern mit Unterstützung des Polizeihubschraubers und zahlreicher Polizeikräfte verlief ergebnislos. Die Polizei sucht Zeugen des gewaltsamen Konflikts.