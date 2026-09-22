Schüsse nahe Schule in der Türkei - mindestens elf Verletze

Manisa (dpa) - Ein bewaffneter Angreifer hat nahe einer berufsbildenden Schule im westtürkischen Manisa das Feuer eröffnet. Mindestens elf Menschen seien verletzt worden, zwei davon schwer, teilte Justizminister Akin Gürlek auf X mit. Der Vorfall habe sich im Bezirk Turgutlu auf dem Schulweg ereignet. Der mutmaßliche Angreifer wurde nach Angaben des Provinzgouverneurs festgenommen.

Wie der Justizminister nun mitteilte, nahm die Polizei auch den Vater, die Mutter und den Großvater des mutmaßlichen Täters fest. Der Großvater soll die Tatwaffe in Gebrauch gehabt haben. Es werde untersucht, wie die Waffe in die Hände des Angreifers gelangen konnte und ob die Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzt hätten, so Gürlek.

Fall erinnert an Amoktat von April

Dem Sender Halk TV zufolge handelt es sich bei dem mutmaßlichen Angreifer um einen Jugendlichen. Das Motiv war zunächst unklar. Auf Bildern waren Krankenwagen zu sehen, besorgte Eltern eilten zur Schule. Das Bildungsministerium erklärte, der Unterricht werde für einen Tag ausgesetzt.

Der Fall erinnert an einen Angriff an einer Schule im Südosten der Türkei im April. Ein 14-Jähriger hatte damals um sich geschossen und neun seiner Mitschüler und eine Lehrerin getötet. Auch der Schütze kam bei der Amoktat ums Leben. Er hatte den Ermittlern zufolge eine Waffe seines Vaters verwendet. Die Eltern müssen sich seit Anfang September vor Gericht verantworten.

Zum Beginn des Schuljahrs in der Türkei vergangene Woche waren die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden.