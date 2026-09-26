So warm wird es am Wochenende

Offenbach (dpa) - Sommerliches Wetter im Herbst: In Deutschland wird es am Wochenende noch einmal richtig warm. Am Samstag sind laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) meist Temperaturen von bis zu 26 Grad angesagt, Sonntag teils sogar bis zu 31 Grad. In Freibädern oder an Seen dürfte es wieder voll werden. Auch anderorts in Europa wird es wieder heiß.

In Deutschland bleibt es am Morgen zunächst frisch, wie DWD-Meteorologin Sonja Hansen sagte. Im Laufe des Tages sollen die Temperaturen dann aber auf sommerliche Werte ansteigen: 22 bis 26 Grad sind angesagt, im Gebiet des Oberrheins wird laut Hansen sogar die 30-Grad-Marke geknackt. Im Norden bleibt es durchwachsen und die Temperaturen steigen nur auf 17 bis 21 Grad.

Die 30-Grad-Marke dürfte geknackt werden

Am Sonntag weitet sich der Einfluss von Hoch «Arno» auf das gesamte Bundesgebiet aus. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 27 Grad, wobei es im Norden wie gewohnt etwas kühler bleibt. Im Südwesten könnten die Werte dagegen sogar auf 28 bis 31 Grad klettern.

Dass es Ende September noch so warm ist, komme nicht jedes Jahr vor, sagte Meteorologin Hansen. Solche Temperaturen seien aber auch «kein Rekord». In manchen Jahren gab es laut DWD schon über 35 Grad zu dieser Jahreszeit.

Höhere Temperaturen im Herbst in Spanien üblich

Was in Deutschland für Schlagzeilen sorgt, ist in Spanien um diese Jahreszeit fast schon normal. Im beliebten Urlaubsland bleibt es auch am Wochenende fast überall sehr warm. Wie in den vergangenen Wochen werden auch am Samstag und Sonntag Höchstwerte zwischen 25 und deutlich über 30 Grad erwartet. In Madrid sind laut Wetterdienst Aemet zum Beispiel bis zu 33 Grad drin, in Andalusien kratzt die Quecksilbersäule am Samstag sogar an der 40-Grad-Marke. Für Mallorca sind unterdessen 31 Grad angekündigt.

In der kommenden Woche wird es vor allem im Landesinneren etwas kühler. In den beliebten Urlaubsregionen im Süden und Osten sowie auf den Balearen bleibt es dagegen spätsommerlich warm.

Stürmisch in Griechenland

Von wegen Sommer: In Griechenland hält aktuell der Herbst Einzug, am Wochenende wird es vielerorts stürmisch, auch ordentlich gewittern soll es in weiten Teilen des Landes und die Temperaturen fallen örtlich auf unter 20 Grad.

Auf beliebten Urlaubsinseln wie etwa den Kykladeninseln Mykonos, Santorini und Paros wird es Meteorologen zufolge teils heftig winden; für die Halbinsel Peloponnes ist starker Regen angesagt. Das Wetter ist typisch für Ende September. Wer im Oktober noch nach Griechenland reist, dürfte wieder wunderbar sonnige, warme Tage erleben.

Warum das Thermometer aktuell wieder steigt

Die aktuell hohen Temperaturen stehen dem DWD zufolge im Zusammenhang mit dem besonders heißen und trockenen Sommer. «Die Luftmassen sind sehr trocken, daher heizt sich die Luft tagsüber sehr auf», erläuterte Hansen. «Auch trockene Böden heizen sich schneller auf.»

Der Sommer 2026 war nach einer ersten Einschätzung des DWD der zweitwärmste, der in Deutschland jemals offiziell gemessen wurde. Den Temperaturrekord stellte Möckern-Drewitz in Sachsen-Anhalt auf: Am 27. Juni wurden dort 41,8 Grad gemessen. Auch einen Nacht-Rekord gab es diesen Sommer: Im sächsischen Kubschütz sank die Temperatur in der Nacht vom 27. auf den 28. Juni nicht unter 29,4 Grad.

Bis Ende des Sommers sind nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) rund 16.000 Menschen infolge von Hitze gestorben.