Stadtjubiläum mit Meerschweinchenrennen in Ecuador

Salcedo (dpa) - In der Andenregion von Ecuador hat anlässlich des 107. Jubiläums der Gemeinde Salcedo ein Meerschweinchenrennen stattgefunden. In schmalen Holzbahnen rannten die pflanzenfressenden Nagetiere um die Wette. Solche Wettläufe gehören in mehreren Regionen des südamerikanischen Landes zu den Volksbräuchen.

Neben Musik, Tanz und Stierkämpfen gab es bei den Feierlichkeiten in Salcedo gleich mehrere Meerschweinchenwettbewerbe. Mit fast drei Kilogramm wurde «Luchito» zum schwersten Meerschweinchen gekürt, während ein als Eisverkäufer verkleidetes Tier den Kostümwettbewerb gewann.

Die Meerschweinchenzucht ist ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaft der Region, die auf einer Höhe von mehr als 2.600 Metern im zentralen Hochland von Ecuador liegt. Meerschweinchenfleisch ist proteinreich und wird in traditionellen Gerichten genutzt. Zur spirituellen Reinigung werden lebende Meerschweinchen in der indigenen Medizin zudem über den Körper erkrankter Menschen gestrichen.