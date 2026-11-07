Suche nach 13-jähriger Schülerin in Berlin wird fortgesetzt

Berlin (dpa) - Die Suche nach einer 13-jährigen vermissten Schülerin aus Berlin-Marzahn geht am Samstag weiter. Die Polizei sei bereits vor Ort, sagt der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft Michael Petzold der Deutschen Presse-Agentur am Morgen.

Die Berliner Polizei hatte am Freitag eine aufwendige Suche nach dem Mädchen gestartet. Laut Polizei verließ Lisa T. ihr Wohnhaus am Dienstag gegen 7.15 Uhr, um gegen 7.30 Uhr vom Barnimplatz zu ihrer Schule in der Sella-Hasse-Straße zu fahren. Doch dort kam sie nie an. «Es besteht der Anfangsverdacht für eine Straftat», sagte ein Spreche der Staatsanwaltschaft.

Hubschrauber und Spürhunde

Bei der Suche am Freitag überflog ein Hubschrauber das Wohngebiet mit zahlreichen Plattenbauten und Grünflächen dazwischen. Auch Spürhunde wurden für die Suche eingesetzt.

Die Mordkommission der Berliner Polizei bittet um Mithilfe. «Wer kann Angaben machen, wo sich Lisa aktuell befindet oder wer hat sie an diesem Tag auf dem Weg zur Schule gesehen?» Die Polizei hatte am Dienstag eine Mitteilung mit einem Foto zu dem Verschwinden mit dem Aufruf für Hinweise aus der Bevölkerung veröffentlicht. Lisa T. wurde als 1,60 bis 1,65 Meter groß und schlank beschrieben. Sie ist dem Foto zufolge asiatischstämmig und hat lange dunkle Haare. Bekleidet war sie demnach zuletzt mit einer schwarzen Winterjacke, einem grauen Oberteil, einer blauen Jeans, weißen Sneakern und trug einen schwarzen Rucksack.