Suche nach Motiv für Schüsse in Hamburger Hafencity

Hamburg/Eningen unter Achalm (dpa) - Nach den Schüssen in der Hamburger Hafencity ermittelt die Kriminalpolizei weiter zu den Hintergründen des Verbrechens. Zahlreiche Fragen zu der Tat, die ihr vorläufiges Ende an der Elbphilharmonie fand, sind noch offen - unter anderem zum genauen Tatmotiv und zum Zusammenhang mit dem Fund von zwei Toten am anderen Ende der Bundesrepublik.

Die Spur der Ermittler führt dabei nach Eningen unter Achalm südlich von Stuttgart: Dort soll ein 68 Jahre alter Deutscher nach Angaben der Polizei erst seine Frau und seinen Schwiegervater an seiner Wohnadresse getötet haben, ehe er in der Hamburger Hafencity auf zwei Menschen geschossen und sich schließlich selbst getötet haben soll.

Motiv offen

Zu den Hintergründen der Tat hat sich die Polizei bislang nicht detailliert geäußert. Sie geht davon aus, dass das Motiv im familiären Bereich liegen könnte.

Das «Hamburger Abendblatt» berichtete am Abend von einem Abschiedsbrief des Täters, der in die Briefkästen seiner Nachbarn gesteckt worden sei. In dem Brief begründe der Mann seine Tat demnach mit der für den Rest der Familie ungünstigen Übernahme seiner Firma durch seinen Sohn sowie seine geringe Rente.

Die Polizei bestätigte die Existenz des Abschiedsbriefes zunächst nicht.

Zwei Verletzte nach Schüssen in Hamburg

In der norddeutschen Hansestadt war die Polizei am Dienstagvormittag ausgerückt: Ein Mann rief gegen 9.00 Uhr die Beamten, nachdem ihn ein zu diesem Zeitpunkt noch unbekannter Täter angeschossen hatte. Die Einsatzkräfte fanden den 40 Jahre alten Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma auf einem Gehweg in der Hafencity nahe der Elbphilharmonie.

Kurz darauf entdeckten sie in der Tiefgarage eine 39 Jahre alte Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie wie auch den 40-Jährigen ins Krankenhaus. Mittlerweile schwebe die Frau nicht mehr in Lebensgefahr, der Zustand des Mannes ist laut Polizei stabil.

Im Zuge der Fahndung nach dem Täter gab es schließlich Hinweise darauf, dass sich der Verdächtige in einem Hotelzimmer der Elbphilharmonie aufhielt. Wenige Minuten, bevor die Einsatzkräfte in Hamburg schließlich die Leiche des 68-jährigen Tatverdächtigen fanden, wurden die leblosen Körper seiner Familienmitglieder in Eningen unter Achalm bei Reutlingen entdeckt.

Kinder wurden in Elbphilharmonie betreut

Die Hamburger Elbphilharmonie wurde am Mittag teils evakuiert. Einsatzkräfte begleiteten Gäste von der Aussichtsplattform und aus dem Hotel des Gebäudes. Auch mehrere Kinder befanden sich vor Ort. «Die Polizei Hamburg hat eine mittlere zweistellige Zahl an Kindern, die sich in der Elbphilharmonie aufgehalten haben, im Gebäude polizeilich betreut», sagte der Polizeisprecher.

Zum Zeitpunkt des Einsatzes fand ein Schulkonzert im kleinen Saal der Elbphilharmonie statt. Das Konzerthaus wurde am Mittag zudem weiträumig abgesperrt. Erst nach Ende des operativen Polizeieinsatzes nahm die Philharmonie ihren normalen Betrieb wieder auf.

Ermittlungsarbeit durch Mordkommission beginnt

Der Großeinsatz rund um die Elbphilharmonie wurde bereits am Nachmittag weitgehend beendet. Nun beginne die Ermittlungsarbeit durch die Mordkommission, sagte der Hamburger Polizeisprecher. Der Ablauf der Tat ist bisher ebenso unbekannt wie die Beziehung zwischen dem Tatverdächtigen und der mit Schüssen verletzten 39-Jährigen und dem Mitarbeiter der Sicherheitsfirma.

Noch am Nachmittag wurde ein Kleinwagen mit Reutlinger Kennzeichen aus der Tiefgarage der Elbphilharmonie geschleppt. In der Tiefgarage des Wohnhauses, in dem die Verletzten mit den Schussverletzungen gefunden worden waren, war zudem ein dunkles Fahrzeug - ebenfalls mit Reutlinger Kennzeichen - durch Polizeiflatterband abgesperrt.