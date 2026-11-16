Thailand bereitet Staatsbegräbnis für Ex-Königin Sirikit vor

Bangkok (dpa) - Mehr als ein Jahr nach ihrem Tod wird die frühere thailändische Königin Sirikit Mitte Dezember mit einem fünftägigen Staatsbegräbnis verabschiedet. Die Hauptzeremonie mit der Einäscherung ist für den 16. Dezember auf dem historischen Paradeplatz Sanam Luang direkt vor dem Großen Palast in Bangkok angesetzt. Die Regierung erklärte jetzt den Mittwoch zum einmaligen Feiertag, damit möglichst viele Menschen teilnehmen können.

Zu den Beerdigungsfeierlichkeiten werden Zehntausende Trauernde erwartet: Die frühere Monarchin und spätere Königinmutter war in Thailand sehr beliebt. Sirikit war 66 Jahre lang Königin an der Seite des fast gottgleich verehrten Königs Bhumibol, der 2016 gestorben war. Ihr Geburtstag am 12. August wurde alljährlich als nationaler Feier- und Muttertag begangen.

Das für ihre Einäscherung errichtete goldene Krematorium ist ein temporärer Bau, der nach der Zeremonie wieder abgetragen wird. Das mehrstufige Dach, goldene Verzierungen, Skulpturen und mythologische Figuren auf dem Gelände folgen jahrhundertealten königlichen Traditionen.

Warum findet die Beerdigung erst jetzt statt?

Die lange Zeitspanne zwischen Tod und Einäscherung ist in Thailand bei Mitgliedern der Königsfamilie kein ungewöhnlicher Vorgang. Sirikit war am 24. Oktober 2025 im Alter von 93 Jahren gestorben. Ihr Leichnam wurde seither im Großen Palast aufgebahrt, wo buddhistische Gebete und Gedenkzeremonien stattfanden. Hunderttausende erwiesen ihr dort seither die letzte Ehre.

Die aufwendige Vorbereitung eines königlichen Staatsbegräbnisses mit traditionellem Krematorium, kunstvollen Dekorationen und mehrtägigen religiösen Ritualen erfordert viel Zeit. Das Staatsbegräbnis von König Bhumibol im Oktober 2017 gehörte zu den größten Trauerfeiern in der Geschichte Thailands.