Totes Baby in NRW gefunden – Polizei bittet um Hinweise

Beckum (dpa) - Passanten haben am Samstag in Beckum im Münsterland ein totes Baby gefunden, nun versucht die Polizei die Herkunft des Mädchens zu klären. Laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hatten die Passanten das Kind am Nachmittag entdeckt. Die Todesursache konnte auch bei einer Obduktion nicht eindeutig geklärt werden.

Die Polizei fragt, wer in den zurückliegenden Monaten ein Mädchen oder eine Frau beobachtet hat, deren Verhalten und Erscheinungsbild sich verändert hat. Die Ermittler suchen zudem nach Zeugen, die rund um den Fundort etwas beobachtet haben könnten.

«Aus vergleichbaren Fällen ist bekannt, dass die betroffenen Mütter die Schwangerschaft oft verdrängen oder verleugnen und von dem Geburtsgeschehen überrascht werden», heißt es darüber hinaus in der Mitteilung der Polizei. Die betroffene Mutter befinde sich möglicherweise in einer Ausnahmesituation und benötige Hilfe.