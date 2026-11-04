US-Wahlen: Erste Wahllokale schließen

Washington (dpa) - Bei den wichtigen Kongresswahlen in den USA schließen die ersten Wahllokale. In Teilen der Bundesstaaten Indiana und Kentucky sollte die Stimmabgabe um 18.00 Uhr Ortszeit (Mitternacht MEZ) enden. Da sich die USA über mehrere Zeitzonen erstrecken, zieht sich die Wahl insgesamt sehr lange hin: In weiten Teilen Alaskas und auf Hawaii sind die Wahllokale noch bis 6.00 Uhr MEZ geöffnet.

Bei den sogenannten Midterms steht die knappe Mehrheit der Republikaner von Präsident Donald Trump in beiden Kammern des Kongresses auf dem Spiel. Die Wahlen gelten auch als wichtiger Stimmungstest für den Präsidenten rund zwei Jahre nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus.

Erste Ergebnisse sind im Laufe der Nacht zu erwarten - wann die Mehrheitsverhältnisse im Repräsentantenhaus und im Senat feststehen, ist aber unklar. Bei einem knappen Ergebnis kann dies auch mehrere Tage dauern.

Millionen US-Bürgerinnen und Bürger hatten schon vorab gewählt. Laut dem Election Lab der University of Florida gaben fast 61 Millionen Wähler ihre Stimme noch vor dem Wahltag ab. Bei den Midterms 2022 waren es knapp 46 Millionen gewesen.