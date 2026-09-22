Versuchter Mord mit Gift-Pralinen? - Frau festgenommen

Hamburg (dpa) - Weil sie mit vergifteten Pralinen einen Mordversuch unternommen haben soll, ist eine 42-Jährige in Hamburg verhaftet worden. Die Frau soll ersten Erkenntnissen zufolge Anfang Juni Pralinen mit einer vermutlich lebensgefährlichen Kombination von Betäubungsmitteln versetzt haben, teilte die Polizei mit. Die Süßigkeiten soll sie per Post an den 20-jährigen Sohn ihres früheren Partners geschickt haben.

Der junge Mann habe die verdächtige Warensendung erkannt und die Polizei informiert, hieß es weiter. Im Zuge der Ermittlungen geriet die 42-Jährige in den Fokus. Die Frau wurde am Dienstag verhaftet. Die Beamten durchsuchten zudem ihre Wohnung in der Altonaer Altstadt sowie die Kellerräume. Im Keller fand die Polizei Verpackungen einer vermutlich giftigen Substanz und verständigte auch die Feuerwehr.