Vier junge Menschen sterben bei Autounfall

Bad Sassendorf (dpa) - Vier junge Menschen sind im nordrhein-westfälischen Kreis Soest bei Bad Sassendorf mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben. Die Polizei geht von überhöhter Geschwindigkeit als Unfallursache aus. Der Fahrer war nach Angaben der Polizei 18 Jahre alt, die beiden Beifahrer 19 und 16 und eine Beifahrerin ebenfalls 16 Jahre alt.

Der Unfall ereignete sich nach ersten Angaben am späten Montagabend kurz vor Mitternacht. Als der Wagen mit den vier jungen Insassen aus Ostinghausen kommend in das Dorf Weslarn einbog, kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie es weiter hieß. Alle vier seien an der Unfallstelle gestorben, sagte eine Polizeisprecherin. Auf der Unfallstrecke gelte Tempo 50. Da das Fahrzeug komplett zerstört und der Motorblock nach innen gedrückt gewesen sei, sei von überhöhter Geschwindigkeit auszugehen. «Das ist ganz bestimmt nicht mit 50 km/h passiert», sagte die Sprecherin.

Die vier jungen Menschen stammten den Angaben zufolge aus Attendorn, Dortmund und Unna.