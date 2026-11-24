Hanoi (dpa) - Bei einer mutmaßlichen Gasexplosion in einem Restaurant in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Zehn weitere wurden verletzt, wie das Gesundheitsamt der Stadt mitteilte. Die Explosion ereignete sich gegen 8.00 Uhr (Ortszeit) in einem eingeschossigen Gastronomiebetrieb im historischen Stadtbezirk Dong Da. Durch die Wucht der Detonation stürzte ein Großteil des Gebäudes ein, Menschen wurden unter den Trümmern eingeschlossen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte eine Gasexplosion die Ursache gewesen sein. Die Ermittlungen dauerten an, wie lokale Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten. Auch umliegende Gebäude wurden beschädigt: Fensterscheiben zerbrachen, Trümmerteile flogen auf die Straße.

Mehrere Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge sowie mehr als 60 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Helfer setzten Spezialgeräte und Spürhunde ein, um nach Verschütteten zu suchen. Die Stadtverwaltung wies die Kliniken an, zusätzliches Personal, Blutkonserven und medizinische Ausrüstung bereitzustellen.