Von ICE erfasst: Gleisarbeiter stirbt in Essen

Essen (dpa) - Bei einem schweren Bahnunfall ist ein Gleisarbeiter in Essen ums Leben gekommen. Eine Gruppe von sechs Mitarbeitern befand sich am späten Sonntagabend an einem Gleisabschnitt der Deutschen Bahn, als zwei von ihnen von einem ICE erfasst wurden.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten schließlich nur noch den Tod bei einer der beiden Personen feststellen, wie die Feuerwehr mitteilte. Der andere Mitarbeiter wurde schwer verletzt und mit Hilfe einer Drehleiter aus dem Gleisbereich auf die Straße gerettet. Anschließend wurde die Person ins Krankenhaus gebracht. Während des rund zweistündigen Einsatzes waren auch Notfallseelsorger sowie ein Hubschrauber der Bundespolizei vor Ort.

Die Polizei Essen hat nach eigenen Angaben die Ermittlungen übernommen. Zu den Hintergründen des Unfalls könne man noch keine Angaben machen, sagte eine Polizeisprecherin.

Beeinträchtigungen im Bahnverkehr

Die Strecke zwischen Gelsenkirchen Hauptbahnhof und Essen-Altenessen sei aufgrund des Unfalls weiterhin gesperrt, sagte eine Bahnsprecherin am Morgen. «Die Aufräumarbeiten laufen noch. Der havarierte Zug befindet sich nicht mehr an Ort und Stelle.»

Aufgrund der Sperrung komme es weiter zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Betroffene Fernzüge würden für die Strecke zwischen Gelsenkirchen und Duisburg umgeleitet. Für den Regionalverkehr sollen sich Reisende über die Bahnmedien über alternative Routen informieren.