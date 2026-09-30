Was wir zur Flydubai-Notlandung wissen – und was nicht

Regierung plant höhere Pflege-Beiträge für Kinderlose Gefällt mir Merken Teilen

Bis zuletzt ringen Union und SPD um einen Kompromiss in ihrem Streit um die Pflege - nun der Beschluss. Beitragserhöhungen für alle soll es jetzt nicht geben. Aber viele dürften trotzdem mehr zahlen.