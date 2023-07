Seit 1975 findet in Neusäß in Schwaben Das Neusässer Volksfest statt. Jährlich gibt es für zehn Tage im September eine Menge Aktionen wie Feuerwerke, einen Festumzug, Weißwurst Frühshoppen und noch vieles mehr! Der Volksfestplatz wird unter anderem geschmückt von mehreren Essensständen und natürlich einem stolzen Bierzelt, in das ganze 1800 Menschen passen! Wenn das erst einmal voll ist, dann geht's ordentlich ab in Neusäß!