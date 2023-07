Strukturelle Veränderungen im Gehirn

Auswirkungen auf kognitive Funktionen

Die Reduzierung der grauen Substanz im Gehirn bezieht sich auf einen beobachteten Rückgang des Volumens und der Dichte der grauen Substanz, die hauptsächlich aus Nervenzellkörpern besteht. In einer Studie aus dem Jahr 2017 wurden MRT-Scans verwendet, um die strukturellen Veränderungen im Gehirn von Frauen vor und nach der Schwangerschaft zu untersuchen. Die Ergebnisse zeigten eine signifikante Reduzierung der grauen Substanz in bestimmten Hirnregionen, die mit der Mutterschaft in Verbindung stehen, jedoch auch eine erhöhte Konnektivität und Aktivität in anderen Regionen.