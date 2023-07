Diese Fragen solltest du deinem Partner vor dem Schlafen stellen

1. Was war heute dein schönster Moment?

2. Gibt es etwas, das dich heute beschäftigt oder belastet hat?

Es ist wichtig, Raum für die Emotionen eures Partners zu schaffen. Indem ihr diese Frage stellt, zeigt ihr Interesse an seinen Gefühlen und gebt ihm die Möglichkeit, über Sorgen oder Herausforderungen zu sprechen. Das kann dabei helfen, einander besser zu verstehen und unterstützend zu sein.

3. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann, um dich zu unterstützen?

Es ist wichtig, dass ihr euer Interesse an der Unterstützung eures Partners zeigt. Diese Frage eröffnet die Möglichkeit, konkrete Bedürfnisse zu besprechen und sich gegenseitig zu helfen. Es kann auch dazu beitragen, ein Gefühl der Zusammenarbeit und des Teamgeistes in eurer Beziehung zu stärken.

4. Worauf freust du dich in nächster Zeit am meisten?

Die Frage bietet die tolle Möglichkeit, die Vorfreude eures Partners auf kommende Ereignisse oder Pläne zu teilen. Indem ihr diese Frage stellt, zeigt ihr Interesse an den Dingen, die eurem Partner am Herzen liegen, und gebt ihm die Möglichkeit, seine Freude und Begeisterung zu teilen. Nutzt also diese Frage als eine Einladung, mehr über die zukünftigen Pläne und Träume eures Partners zu erfahren und dabei auch eure gemeinsamen Ziele und Wünsche ins Blickfeld zu rücken.