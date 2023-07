Intelligenztest in fünf Minuten: Wie schlau seid ihr?

Habt ihr schon mal einen IQ-Test gemacht um herauszufinden wie schlau ihr eigentlich seid? Die sind verdammt lang! Falls ihr euch nicht so viel Zeit nehmen wollt, aber trotzdem einen Blick in eure grauen Zellen werden wollt: Forscher aus England haben eine Studie im Bereich der Psychologie veröffentlicht, nach welcher es nur die Antworten auf zwei Fragen bedarf, um die Intelligenz einer Person herauszufinden.

Was macht eine Person schlau?

Wenn ihr also folgende zwei Fragen beantwortet, erschließen sich mögliche Besonderheiten, welche besonders auf Menschen mit einem hohen IQ (Intelligenz Quotienten) zutreffen. Also: Entspannt euch. Ihr müsst also nicht groß rechnen oder um die Ecke denken. Bei diesem Test geht es um eure Persönlichkeit!

In der Studie, die von den Forschern untersucht wurde, spielen v erschiedene Faktoren in das Leistungsvermögen des menschlichen Denkens mit ein. Wichtig ist die Beziehung zwischen:

Der Test

1. Frage: Stellt euch vor, ihr lebt in einer Stadt mit vielen Menschen. Findet ihr das irgendwie deprimierend und wärt auf dem Land glücklicher? Oder kommt ihr in der Stadt gut zurecht?

Die Auflösung

Das Leben in der Stadt

Laut den Forschern kommt in ihrer Studie heraus, dass Großstädte eine gewisse Unzufriedenheit in den meisten Menschen verursacht. Das Ausmaß an Stress soll für viele deutlich größer sein und gleichzeitig geht der Kontakt zu seinen Mitmenschen eher verloren als in kleineren Orten. Achtung: Diese Unzufriedenheit trifft wohl weniger bei intelligenten Menschen zu, als bei Menschen mit geringerer Intelligenz. Die Stadt ist leichter zu ertragen für kluge Menschen.