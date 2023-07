Hunde am Set: Wie gut ist der Tierschutz in der Filmwelt?

Der bekannteste Hund der deutschen Filmeschichte heißt "Lassie". In acht Filmen war der beliebte Langhaarcollie bereits zu sehen und dieses Jahr startet "Lassie - ein neues Abenteuer" in den deutschen Kinos. Neben der Hundedarstellerin Bandit spielt Nico Marischka die Hauptrolle des Florian Maurer, Lassies besten Freundes. Der Name Marischka ist aus dem ANTENNE BAYERN Büro nicht heraus zu denken.