Camping in Bayern: Das sind die schönsten Campingplätze

Der Campingplatz Waging am Waginger See in Bayern zählt zu den schönsten in der Region und beeindruckt mit hervorragenden Bewertungen sowie einer traumhaften Lage. Ob Camping van oder Zelt: Ihr seid umgeben von einer malerischen Landschaft aus Wiesen, Wäldern und Bergen. einen idealen Ausgangspunkt für Ausflüge und Wanderungen in der Umgebung.

Besonders für Familien ist dieser Campingplatz bestens ausgestattet und empfehlenswert. Das Freizeitangebot ist vielfältig und richtet sich gleichermaßen an Erwachsene, Kinder und Jugendliche.

Fußballkurse mit ehemaligen professionellen Spielern

Stand-Up-Paddle-Verleih

Fußball-Golf-Anlage

Fitnessparcours (auch für mobilitätseingeschränkte Personen)

abwechslungsreiches Animationsprogramm für Kinder und Erwachsene (In Sommerferien)

Für Hundebesitzer gibt es eine separate Liegewiese und sogar einen Hundetrainingsplatz. Allgemein bietet das Gelände mit seinen 638 parzellierten Stellplätzen viel Platz um sich auszubreiten. Ein Bankautomaten ist vor Ort und was nützlich ist in Betracht der nahen, zahlreichen Freizeitmöglichkeiten wie der Boots- und Fahrradverleih, Minigolfplatz, Segel- und Surfschule sowie Tennisplätze, einschließlich Hallenplätzen für schlechtes Wetter.