Vernetzt euch!

In unserer Facebook-Gruppe "Ausflugstipps für Bayern" könnt ihr euch untereinander vernetzen und die schönsten Orte oder Urlaubserlebnisse im Freistaat miteinander teilen. Lasst andere an eurem Wissen teilhaben und sorgt so dafür, dass alle in diesem Sommer schöne Ferien verbringen, auch wenn es "nur" der Urlaub zu Hause ist. Hier kommt ihr direkt hin: