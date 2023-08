Wandern mit dem Kinderwagen: barrierefrei in die Natur

Während ihrer ersten Schwangerschaft 2018 hat sie die Idee entwickelt, als ihr Sohn Lukas kurz vor der Geburt war, hat sich Annalena aus Regen in Niederbayern nach Wanderwegen im bayerischen Wald umgeschaut, die für einen Kinderwagen geeignet sind. Als begeisterte Wanderin wollte sie diese Liebe natürlich mit ihren Kindern teilen.

Ich hatte mich auf die Suche gemacht, aber irgendwie nichts passendes gefunden. Dann ist die Idee so in mir gereift, dass ich doch einfach einen eigenen Wanderführer schreiben könnte.

Kinderwagentauglich wandern?

Ab wann ist ein Wanderweg denn nicht mehr Kinderwagentauglich? Natürlich wird hier differenziert: Ein- oder zweimal den Kinderwagen anheben müssen, ist noch kein sonderlich großes Problem. Anstrengender ist es, wenn der ganze Wandertag doppelt so anstrengend wird, weil die Eltern sich nur noch mit herumschieben und ziehen beschäftigen müssen oder der Kinderwagen des Öfteren am Weg feststeckt und klemmt.

In den letzten Jahren hat sich vieles getan: Dank der gut ausgebauten Fahrradwege sind die Berge für Kinderwägen und Buggys angenehmer zu besteigen. Natürlich kommt es hier auch auf die Beschaffenheit des Bergs an. In richtig steilen Hochlagen oder höheren Bergregionen muss einfach irgendwann auf die Kinderkraxe oder ähnliches umgestiegen werden. Wenn die Kinder mal groß genug sind, sollten sie natürlich auch selbst anfangen zu marschieren.