ADAC-Test: Das kann der beste Rastplatz Deutschlands

Bayern hat den besten Rastplatz

Der ADAC hat kürzlich einen umfangreichen Test zu Rastplätzen in Deutschland durchgeführt und dabei einen bemerkenswerten Gewinner gefunden. Ein Rastplatz in Bayern konnte dabei die höchste Bewertung erzielen und wurde als der beste Rastplatz im Land ausgezeichnet. Unter den zahlreichen Rastplätzen in Bayern konnte sich ein bestimmter Standort als klarer Spitzenreiter durchsetzen: Die Rastanlage Ohrenbach West, die sich auf der A7, 20 Kilometer nördlich von Rothenburg ob der Tauber befindet, erzielte die besten Ergebnisse in allen Kategorien des Tests. Sie wurde besonders für ihre gepflegten Sanitäranlagen, die Vielfalt an Verpflegungsmöglichkeiten und den barrierefreien Zugang zu den Toiletten gelobt. Da lohnt sich fast schon der Umweg, wenn ihr von Oberbayern zum Gardasee fahrt.