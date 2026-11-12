1.000 Euro Belohnung für Hinweise zu toten Katzen

Bad Windsheim (dpa/lby) - Nach dem Fund von zwölf toten Katzen in einem Straßengraben bei Bad Windsheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) hat die Polizei bislang noch keinen entscheidenden Ermittlungsansatz. Woher die Tiere stammen, sei weiterhin unklar, sagte ein Polizeisprecher. Die Tierrechtsorganisation PETA hat inzwischen eine Belohnung von 1.000 Euro für Hinweise ausgesetzt.

Ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei hatte die Katzen am 3. November an der Umgehungsstraße auf Höhe der Zufahrt zur Hofmannstraße entdeckt. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Tiere zwischen dem Nachmittag des 2. November und dem folgenden Morgen dort abgelegt worden. Unter den toten Tieren befanden sich sowohl kleine als auch ausgewachsene Hauskatzen mit unterschiedlichen Fellfarben. Äußere Verletzungen waren den bisherigen Angaben zufolge nicht erkennbar.

Die von PETA ausgesetzte Belohnung in Höhe von 1.000 Euro gibt es für Hinweise, die zur rechtskräftigen Verurteilung der verantwortlichen Person oder Personen führen. Hinweise können nach Angaben der Organisation auch anonym abgegeben werden.

Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht weiterhin nach Zeugen.