Auto kracht gegen Hauswand: Mann schwer verletzt

Lamerdingen (dpa/lby) - Bei einem Unfall bei Lamerdingen (Landkreis Ostallgäu) hat ein 29-Jähriger schwere Verletzungen erlitten. Nach Polizeiangaben wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht.

Demnach überholte der 29-Jährige am Mittwoch mit seinem Auto zunächst ein anderes Fahrzeug und verlor anschließend die Kontrolle über seinen Wagen. Die Polizei vermutet, dass er zu schnell gefahren war. Den Angaben zufolge kam er von der Fahrbahn ab, das Auto drehte sich quer, rutschte über eine Wiese und prallte gegen eine Hauswand. Dabei sei das Auto auf dem Dach zum Stillstand gekommen. Am Auto sei ein Totalschaden entstanden.