14-Jähriger nach Messerattacke in Untersuchungshaft

Holzkirchen (dpa/lby) - Nach einer Messerattacke auf einen 18-Jährigen im oberbayerischen Holzkirchen (Landkreis Miesbach) sitzt ein 14-Jähriger in Untersuchungshaft. Dem Jugendlichen werde versuchter Totschlag vorgeworfen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler war es am Montag bei einer Schule in Holzkirchen zu einem Streit in einer Gruppe gekommen. Dabei soll der 14-Jährige den 18-Jährigen mit mehreren Stichen so schwer verletzt haben, dass dieser in Lebensgefahr hätte schweben können.

Angehörige brachten den Verletzten daraufhin in ein Krankenhaus und verständigten am Folgetag die Polizei. Der junge Mann konnte die Klinik inzwischen wieder verlassen.

Nach ersten Ermittlungen der Kripo Miesbach wurde der 14-Jährige als dringend Verdächtiger am Donnerstag festgenommen. Am Freitag erließ ein Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II Haftbefehl. Der Jugendliche wurde anschließend in ein Gefängnis gebracht, wo er nun in Untersuchungshaft sitzt.