Mann springt auf der Flucht vor Polizei aus dem Fenster

Regensburg (dpa/lby) - Ein 29 Jahre alter Mann hat sich in Regensburg schwer verletzt, als er auf der Flucht vor der Polizei aus dem Fenster einer Wohnung im zweiten Stock sprang. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Wohnung sowie weitere Objekte am Donnerstag unter anderem wegen des Verdachts der Rauschgiftkriminalität durchsucht.

Dabei seien insgesamt rund 500 Gramm Cannabis, weitere Betäubungsmittel, ein gestohlener E-Scooter sowie Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich sichergestellt worden. Der 29-Jährige hatte sich den Angaben nach in der Wohnung aufgehalten, in der der Großteil des Cannabis gefunden wurde. Er sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Zuvor hatte die Polizei drei Männer im Alter von 27, 28 und 38 Jahren verhaftet. Sie sind demnach in Justizvollzugsanstalten gebracht worden.