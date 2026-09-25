Kriminalität am Hauptbahnhof Nürnberg: Weitere Festnahmen

Nürnberg (dpa/lby) - Zwei weitere Männer sitzen im Zusammenhang mit Drogen- und Sexualdelikten im Umfeld des Nürnberger Hauptbahnhofs in Untersuchungshaft. Am Donnerstag nahmen die Beamten einen 34-Jährigen fest, der im April zunächst Drogen an eine 18-Jährige abgegeben und sie dann vergewaltigt haben soll. Dies teilte das Polizeipräsidium mit.

Auch bei einem 41-Jährigen klickten die Handschellen. Er soll unter anderem an Tatverdächtige des Ermittlungskomplexes Drogen verkauft haben. Bei seiner Verhaftung in Fürth Ende vergangener Woche führte der Mann unter anderem Kokain und Crystal Meth mit sich. Auf Speichermedien fanden die Ermittler zudem Dateien mit kinderpornografischen Inhalten.

Schon seit Monaten ermittelt die Sonderkommission «Kajal» gegen mutmaßliche Dealer, die für sexuelle Übergriffe auf Mädchen und junge Frauen verantwortlich sein sollen. In Summe konnten in dem Komplex inzwischen 21 Haftbefehle vollstreckt werden.